Mitarbeiter von Hilfsorganisation bei Aleppo getötet

Aleppo (dpa) - Ein lokaler Mitarbeiter der tschechischen Hilfsorganisation «Mensch in Not» (Clovek v tisni) ist bei Luftangriffen nahe Aleppo getötet worden. Wie die Organisation in Prag dem Nachrichtenportal Novinky.cz mitteilte, sei der Regionalkoordinator für das Gebiet von Aleppo mit seiner Familie zu Hause gewesen, als sein Wohnort bombardiert wurde. Auch seine Frau und mehrere Familienmitglieder seien getötet worden. Hasan Said as-Sun sei damit bereits der fünfte Mitarbeiter der Hilfsorganisation, der in Syrien ums Leben kam.