Mutmaßlicher islamistischer Gefährder festgenommen

Oberhausen (dpa) - Die Polizei hat in Oberhausen einen 28 Jahre alten Serben festgenommen, der von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestuft wird. Ein Richter erließ einen Abschiebehaftbefehl. Der Mann habe sich illegal in Deutschland aufgehalten und sei seit Herbst 2016 als Gefährder eingestuft gewesen, so die Polizei in Essen. Laut der «Bild»-Zeitung soll der dringende Verdacht entstanden sein, dass er Attentate in Deutschland planen könnte. Die Behörden wollten das nicht kommentieren. Der Mann stand schon länger im Visier der Sicherheitskräfte.