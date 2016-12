New Yorker Sikh-Polizisten dürfen Turban und Bart tragen

New York (dpa) - New Yorker Polizisten, die der Religionsgemeinschaft der Sikhs angehören, dürfen wegen ihres Glaubens auch im Dienst künftig Turban und Bart tragen. Polizeichef James O'Neill kündigte die Änderung in den Vorschriften am Rande der Abschlussfeier der Polizeiakademie an, berichtete die «New York Times». Polizisten müssen die Genehmigung beantragen, können dann statt der üblichen Mütze einen dunkelblauen Turban mit Polizeimarke tragen und müssen ihren Bart nicht rasieren. Ob muslimische Polizisten ihren Bart aus religiösen Gründen auch im Dienst tragen können, ist noch offen.