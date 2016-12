Prozess gegen Autorin Asli Erdogan wegen Terrorvorwurf

Istanbul (dpa) - Die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan und acht weitere Angeklagte stehen ab heute in Istanbul wegen Terrorismusvorwürfen vor Gericht. In dem umstrittenen Verfahren wird ihnen unter anderem Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Hintergrund ist die Tätigkeit der Angeklagten für die inzwischen geschlossene prokurdische Zeitung «Özgür Gündem». Die türkischen Behörden sehen diese als Sprachrohr der PKK. Erdogan hatte Kolumnen für die Zeitung geschrieben.