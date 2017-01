Queen nimmt wieder an Gottesdienst teil

Sandringham (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. scheint wieder gesund zu sein. Die 90 Jahre alte Queen hat sich heute in die Kirche in der Nähe ihre Landsitzes in Sandringham fahren lassen, um dort am Gottesdienst teilzunehmen. Zuvor war sie etwa zwei Wochen lang schwer erkältet. Sie zeigte sich in dieser Zeit weder in der Öffentlichkeit noch konnte sie - wie traditionell üblich - an den Gottesdiensten zu Weihnachten und Neujahr in Sandringham teilnehmen. Auch ihr 95 Jahre alter Mann Prinz Philip litt unter einem Infekt, erholte sich aber schneller.