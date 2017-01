Rechtspopulisten treffen sich bereits in Mainz

Koblenz (dpa) - Teilnehmer des Treffens führender europäischer Rechtspopulisten morgen in Koblenz sind schon am Vorabend in Mainz zusammengekommen. Neben AfD-Chefin Frauke Petry erschien auch die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, wie die Polizei mitteilte. Zuerst hatte das Portal «Merkurist» darüber berichtet. Gegen das Koblenzer Treffen protestierten dort am Abend bereits rund 100 vorwiegend junge Leute. Zahlreiche Polizisten postierten sich in ihrer Nähe.