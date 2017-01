Rosberg-Nachfolge geklärt: Mercedes bestätigt Bottas-Wechsel

Brackley (dpa) - Der Finne Valtteri Bottas wird bei Mercedes Nachfolger des zurückgetretenen Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg. Mercedes bestätigte in einer Video-Botschaft den Wechsel des bisherigen Williams-Fahrers. Der 27-jährige Bottas wird damit 2017 an der Seite von Lewis Hamilton für Mercedes fahren. Sein Cockpit bei Williams übernimmt der Brasilianer Felipe Massa, der eigentlich am Ende des Vorjahres bereits seine Karriere beendet hatte.