SPD-Chef Gabriel war drei Tage zur Behandlung im Krankenhaus

Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich drei Tage lang in einem Krankenhaus behandeln lassen. «Sigmar Gabriel befand sich in einer dreitägigen stationären Überprüfung und Behandlung, die bereits wieder abgeschlossen ist», sagte ein Parteisprecher. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über einen Krankenhausaufenthalt des Bundeswirtschaftsministers berichtet. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte in Berlin, der Minister sei wieder zuhause. Es gehe ihm gut.