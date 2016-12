Seilbahn im Aostatal blockiert - 130 Menschen sitzen fest

Breuil-Cervinia (dpa) - Am Heiligen Abend stecken im Aostatal in Italien etwa 130 Menschen in einer Seilbahn fest. Wegen starken Windes ist die Seilbahn stecken geblieben. Die Pendelbahn Plan Maison im Ski- und Wandergebiet Cervinia werde evakuiert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Ein Helikopter bringe Einsatzkräfte der Bergrettung in die Nähe der Telekabinen. Diese sollten die Passagiere in Sicherheit bringen.