Tausende bei starbesetzter Anti-Trump-Demo in New York

New York (dpa) - Am Vorabend der Amtseinführung haben Tausende Menschen in New York gemeinsam mit Stars wie Alec Baldwin und Robert De Niro gegen den kommenden US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Mit Plakaten und Sprechchören versammelten sie sich mitten in Manhattan, wo mehrere Wolkenkratzer Trumps Namen tragen. «Trump ist ein schlechtes Beispiel für dieses Land, für diese Stadt», sagte Schauspieler De Niro zu den Demonstranten. In den kommenden Tagen sind weitere Proteste in New York und vielen anderen US-Städten geplant.