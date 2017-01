Trump: Arbeitsplätze und Sicherheit Themen der ersten Woche

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will den Fokus seiner ersten vollen Woche im Amt auf die Themen Arbeitsplätze und nationale Sicherheit legen. Das schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Ein hochkarätig besetzter Kreis solle heute zusammenkommen, um über das produzierende Gewerbe in Amerika zu sprechen, so Trump. Der Republikaner hat das Thema Arbeitsplätze in den USA zu einem Schwerpunkt seines Wahlkampfs gemacht. Seine Präsidentschaft stellte er unter das Motto «Amerika zuerst».