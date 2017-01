Mit namhafter Prominenz ist in Potsdam das neue Museum Barberini des Kunstmäzens Hasso Plattner eröffnet worden. Microsoft-Gründer Bill Gates und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) waren am Freitagabend unter den mehr als 600 Ehrengästen in dem wiedererrichteten Stadtpalais am Alten Markt. weiter